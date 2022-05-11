شحن شدات ببجي موبايل بالأيدي ID من الموقع الرسمي Midasbuy بطريقة امنه ومضمونه

شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي بالخطوات أن لعبة BUBG Mobile من الألعاب الخطيرة التي يعشقها الكثيرون، ويعتبر شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي من اكثر الأشياء احتياجا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص من عشاق اللعبة ولاعبيها على مستوى العالم بكافة الدول العربية والأوروبية والدول الأفريقية وما الى ذلك، حيث انتشرت اللعبة وخاصة في السنوات الأخيرة بصفة خاصة انتشار كبير وأصبحت من ابرز ألعاب الحرب والقتال العنيف.

شحن شدات ببجي

يعتبر موقع Midasbuy للشحن من أهم المواقع التي تعمل من أجل شحن شدات PUBG من الموقع الرسمي، وذلك باعتبار هذا الموقع المذكور هو الموقع الأمن على اللعب وعلى الحساب الخاص بلاعب هذه اللعبة الجبارة التي تحتوى على عدد من المهمات الحربية التي لابد للاعب القيام بها من قتل وأسر والدخول في أعماق القتال والحرب الدائرة بينه وبين مجموعة من الأعداء باستعمال كافة الأدوات المتاحة.

موقع شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي

هناك خطوات سهلة على اللاعب اتباعها من اجل الحصول على شدات لعبة ببجي تتلخص في الأتي:

الدخول بطريقة رسمية في موقع midasbuy عبر البحث عنه في المحرك البحثي جوجل.

ثم اختيار اسم للدولة التي تلعب من خلالها من بين كافة دول العالم الموضحة في شاشة اللعب.

ومن ثم الدخول في أيقونة انطلاق التي تتيح للاعب التمكين من كتابة البيانات.

رابط اللعبة بحساب فيسبوك للاعب من اجل التيسير وفتح اللعبة بسهولة.

ثم تسجيل الأيدي id الذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع اللاعب وكتابته في الفراغات.

كتابة عدد شدات يحب للاعب شرائها مع اختيار طريقة لهذا الشراء.

موقع ببجي الرسمي لتحويل الشدات

من خلال موقع midasbuy يتمكن لاعب ببجي من الحصول على شدات والتي تعرف باسم UC.

وذلك عن طريق اتباع كافة إجراءات الشحن لهذه الشدات.

من أدخال البيانات والأيدي وما الى ذلك.

ثم كتابة العدد المطلوب للشدات والضغط على وسيلة للشراء من بين الوسائل المتاحة.

ومن ثم يقوم اللاعب بالشراء الفعلي للشدات المطلوبة والتي يتم وضعها تلقائي في محفظة حساب اللاعب.

موقع شحن شدات ببجي الرسمي Midasbuy

يستطيع هذا الموقع midasbuy الرسمي للعبة ببجي موبايل منح اللاعب المسجل به عدد من الفرص التي تعمل في شان الحصول على أرخص الأسعار بالنسبة الى شراء الشدات، وذلك عن طريق ما يقدمه الموقع من عروض تعمل على خفض الأسعار والإعلان عن جوائز كثيرة يتمكن اللاعب من الحصول عليها بمجرد الدخول في الموقع والتسجيل الرسمي.