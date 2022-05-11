هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية برقم الامتحاني

هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية نوافيكم به الآن، حيث عمليات البحث على جوجل تتوسع وتتكثف من أجل اجراء الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي التي نوافيكم بها ونعرضها أمام حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي شكل حوله بحثاً مكثف وكبيراً للغاية من قبل الطلاب والسادة اولياء الامور بشكل وبصورة مؤخرة حيث عد كبير من الطلاب والطالبات يرغبون فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم تفعيل إمكانيات الوصول إليها وإعلانها أمام نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية، على غرار هذا الامر مؤشرات بحث جوجل تتزايد بشكل مكثف وكبير للغاية وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعدما ان سبق وتقدم نحو 35 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية، عليه نتابع ونستعرض الان ونوافيكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي واحدة من الخطوات التي شكلت حولها مؤشرات البحث على جوجل بالتزايد رغبتاً على اجراء الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية على شكل ملفات pdf بشكل نستعرض نوافيكم به الآن على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فقط عند الدخول على أيقونة خدمات رقمية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة تسجيل أما اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني او غيرها من بيانات جاءت مطلوبة للاستعلام

شروط القبول الموازي بالعراق