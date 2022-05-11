شروط وخطوات بسيطة طلب تمويل بدون كفيل أو تحويل الراتب 300 ألف ريال من بنك ساب

تمويل بدون كفيل أو تحويل الراتب من بنك ساب (البنك السعودي البريطاني) وهو إحدى المنتجات التمويلية المتوفرة لدى البنك بتسهيلات السداد حتى خمس سنوات بالتقسيط المرن، حيث يوجد منتج التمويل الشخصي بدون كفيل يشمل السعوديين والمقيمين والمتقاعدين أيضاً، فضلاً عن بقية المنتجات الأخرى التي تضم الشخصي والعقاري، ويتميز بنك ساب بتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية تشمل المصرفية (الحسابات والبطاقات)، المدفوعات والتحويلات، كما يعرض الموقع الإلكتروني أسعار المنتجات التمويلية هذا من ضمن العمل بالشفافية والوضوح والمصداقية التي يتسم بها منذ إنشائه، بالإضافة إلى سهولة طرق التعامل مع البنك سواء من خلال ساب نت أو موبايل أو غيرهم المتوفرة من خلال الموقع.

هل يعطي بنك ساب تمويل بدون كفيل أو تحويل الراتب؟

نعم يوفر ساب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب بمعايير معينة لكي يتم الموافقة على القرض بسرعة ولابد من اكتمال المستندات المطلوبة التي تسهل الإجراءات وصرف المبلغ، هذا المنتج مخصص بهدف تغطية الاحتياجات المالية الشخصية أو العائلية بحد يصل إلى 300 ألف ريال سعودي بسهولة دون الاشتراط على العميل تحويل راتبه مما يكون عائق لديه أو ربما يكون محول على جهة أخرى.

مميزات التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب بنك ساب

قرض حتى 300 ألف ريال سعودي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتم الموافقة على التمويل بدون تحويل راتب خلال ثلاث ساعات إذا اكتملت الوثائق المطلوبة.

في حالة الوفاة أو العجز الكامل يتنازل البنك عن سداد بقية أقساط القرض وإعفاء الورثة من مشقة الدين.

إمكانية تحديد تاريخ القسط الشهري للعميل.

تمويل شخصي ميسر السداد حتى 5 سنوات.

هامش الربح ثابت طوال فترة القرض.

متاح الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20% من القرض الحالي.

شروط تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بنك ساب

منتج قرض بدون تحويل الراتب مخصص للسعوديين لجنسية فقط. ألا يقل الراتب عن 10 آلاف ريال سعودي شهرياً. الحد الأدنى في العمل 6 أشهر. للقطاعات المعتمدة فقط.

طريقة طلب تمويل بدون كفيل أو تحويل الراتب بنك ساب

الدخول عبر الموقع الإلكتروني البنك السعودي البريطاني ساب تعبئة نموذج تقديم الطلب وسوف يتواصل البنك معك وزيارة الفرع لاستكمال بقية الإجراءات وإتمام الصرف في أسرع وقت ممكن، يجب إحضار المستندات التي تشمل تعريف بالراتب يتضمن إجمالي الدخل والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين، بطاقة الهوية سارية، ريما يكون هناك مستندات أخرى يمكن الاستفسار عبر رقم بنك ساب 8001248888.