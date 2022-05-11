تعرف الان علي طرق وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة

تكلمنا كثيرا من خلال مقالتنا عن الدعم المالى الذى تقدمة المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين السعوديين من خلال الضمان الاجتماعي ومايقدمه من دعم .فأنه اليوم نتحدث عن دعم آخر وهو الدعم المالى للمطلقات والارامل من قبل الضمان الاجتماعي. المملكة العربية السعودية تقدم الكثير من الخدمات التى يحتاجونها المطلقات والارامل لانهم بحاجة اليهم . فقدمت الدعم المالي لهم نظرا لارتفاع الأسعار خلال الفترة الاخيرة والظروف المعيشية التى يمرون بها . فأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هى الخاصة بالضمان الاجتماعى والمسؤلة عنها فى المملكة العربية السعودية . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نقدم لمتابعينا الكرام الشروط التى يجب على المطلقات والارامل اتباعها ايضا خطوات التسجيل فى الضمان الاجتماعي إلكترونيا .

تعرف على شروط الضمان الاجتماعى للمطلقات بالمملكة العربية السعودية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع شروط فى المملكة العربية السعودية للمطلقات وايضا الارامل ويتم التسجيل الكترونيا في الضمان الاجتماعي المطور وهى كالاتى :

أولا : يجب أن تكون المطلقة مقيمة داخل المملكة العربية السعودية . اى تكون سعودية الجنسية .

ثانيا : لا يكون لديها اى مصدر تمتلك منة دخل .

ثالثا : يجب أن يتراوح عمرها ما بين 35 عام و 65 عاما .

رابعا : لا تكون عاملة ولا يكون لديها اى وظيفة سواء فى احدى القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة .

شروط الضمان الاجتماعى للارامل بالمملكة العربية السعودية

أولا : يجب أن تكون الأرملة سعودية الجنسية وايضا زوجها المتوفى سعودي الجنسية .

ثانيا : إذا كان لديها دخل شهرى فيجب أن لا يتعدى الراتب الخاص بالضمان الاجتماعى .

ثالثا : أن لا تمتلك اى اصول تحتوى على مالية كبيرة .

كيفية التسجيل فى الضمان الاجتماعى

اولا : يجب على المطلقة أو الأرملة التوجة مباشرة الى الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

ثانيا : على المواطن القيام باختيار إنشاء حساب جديد خاص بة .

ثالثا : ادخال كافة البيانات المطلوبة ثم قم بالنقر على زر التأكيد للطلب الخاص بك .

لكل متابعينا الكرام يجب معرفة اهم ما يخص الضمان الاجتماعى والشروط الخاصة بة سواء للمطلقات او الارامل والدعم المالى التى يقدمة الضمان الاجتماعى للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية وايضا كيفية التسجيل فى الضمان الاجتماعى ونتمنى من الله ان نكون افادنا جميع متابعينا الكرام وان تنال اعجاب معاليكم .