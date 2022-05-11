“هنا” الرقم المجاني للجوازات الرياض وخطوات حجز موعد إلكترونياً 1443

خصصت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية والتابعة لوزارة الداخلية السعودية رقم مجاني يمكن من خلاله التواصل من قبل المواطنين او المتواجدين في المملكة العربية السعودية لتقديم الاستفسارات والشكاوي المختلفة، وذلك في اطار تسهيل الاستماع الى استفسارات الأشخاص المتواجدين في الأراضي السعودية بشكلٍ مستمر، وذلك بهدف تحسين جودة الحصول على الخدمات المختلفة التي يرغب بها الأشخاص، وفي هذا الاطار سوف نستعرض من خلال هذه السطور الرقم المجاني للجوازات الرياض وخطوات حجز موعد إلكترونياً.

الرقم المجاني للجوازات الرياض 1443

تعتبر المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية هي الجهة المسئولة رسميا عن الجوازات الخاصة بالسفر والإقامة وغيرها من الخدمات الهامة التي تخدم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وقد وفرت المديرية أكثر من طريقة للتواصل مع الأشخاص، ومن اهمها هي طرح رقم مجاني يمكن من خلاله التواصل سواء لجوازات الرياض العاصمة السعودية او غيرها من المدن، حيث يتم التواصل مباشرة من خلال الرقم0114771100، ليتم تقديم الاستفسارات من خلال التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالمديرية.

طرق التواصل مع جوازات الرياض 2022

ووفرت المديرية العامة للجوازات رقم التواصل المجاني الموحد من أجل الاستفسار عن الخدمات التي تقدمها أو الاستعلام عن عملية تمت بها 0114509650، كما يمكن التواصل أيضا من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة وهو [email protected]

كيفية حجز موعد جوازات الرياض 1443

وسهلت الإداري العامة للجوازات في السعودية إمكانية حجز موعد الجوازات في الرياض من خلال اتباع الخطوات التالية.