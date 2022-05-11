نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة احسان كمستفيد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة إحسان، يبحث الكثير عن رابط منصة إحسان وذلك للتبرع والمشاركة في دعم المشروعات الخيرية الموجودة بالمنصة، أو للاشتراك والاستفادة من برامجها والحصول على الدعم، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح كيف يمكن التسجيل على رابط منصة إحسان، وأبرز الخدمات التي تقدمها

رابط منصة إحسان

تعمل منصة إحسان على تطوير أدائها باستمرار، حيث إن هدفها الرئيسي هو الربط ما بين الجهات الخيرية التي تسعى لتقديم الدعم للعديد من الحالات الإنسانية، وما بين الجهات الحكومية والمتبرعين، وذلك لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

لذلك فقد وفرت المنصة العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التبرع والمشاركة في أي من البرامج لدعم أي من الحالات الإنسانية، حيث يمكن القيام بذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة إحسان.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

الضغط على كلمة إنشاء حساب جديد (إذا لم يكن لديك حساب بالفعل).

تسجيل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال السعودي بالخانات المخصصة

الضغط على المربع الموجود بجانب عبارة (أنا لست روبوت).

الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

الدخول على البريد الإلكتروني الذي قمت بتسجيله، ثم الضغط على الرابط المرسل إليك من المنصة لتفعيل عملية التسجيل.

فرص التبرع بمنصة إحسان

تقدم منصة إحسان العديد من الفرص التي يمكن تقديم الدعم والتبرع بها، فهي توفر العديد من المشروعات مثل (مشروع طباعة المصاحف وتوزيعها، سقيا الماء، كفالة الأيتام، العمليات الجراحية، ترميم منازل الأسر المحتاجة، كفالة المطلقات، دعم المقبلين على الزواج، تأمين الاحتياجات الطبية لذوي الإعاقة).

كما تقدم المنصة دعما للمواطنين المعسرين والمعرضين للسجن، وذلك تحت اسم تيسرت، حيث يمكن تقديم المساعدة للمديونين وسداد ديونهم أو فواتير الكهرباء عنهم، عن طريق التبرع عبر منصة إحسان.

كما أن منصة إحسان تعمل على التوسع ومساعدة الحالات الإنسانية في شتى دول العالم، حيث لا تنحصر جهودها داخل المملكة العربية السعودية فقط، بل هي تهتم بتقديم برنامج الإغاثة، والذي يمكن من خلاله تقديم التبرعات للكثير من الحالات حول العالم بكل سهولة.