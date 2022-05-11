كيفية تقديم علي تمويل وطني الراجحي في 30 دقيقة وسداد علي 60 شهر للمواطن والمقيم بالمملكة 1443

بنك الراجحي واحد من أهم ،وأشهر البنوك ،والمؤسسات المالية بالمملكة العربية السعودية ،لأنه يقوم بتقديم الكثير من التمويلات ،والقروض إلي المواطنين ،والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ،ويقدم فترات للسداد سهلة ،وميسرة ،كما أنه يقدم الكثير من المميزات للأفرد ،مثل السرعة في الإستفادة من خدمات الراجحي،ويعد تمويل وطني الراجحي من أهم التمويلات التي يقدمها البنك ،لأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية ،ويتوافق أيضا مع متغيرات السوق ،كما أن فترة السداد تصل إلي 60 شهرا .

الخصائص التي يتميز بها تمويل وطني الراجحي

يوجد عدة خصائص يتميز بها تمويل وطني الراجحي ،وهذه المميزات هي:

يتميز تمويل وطني الراجحي ،بأنه يقدم إلي المواطن السعودي ،والمقيم داخل المملكة العربية السعودية.

يتم سداد التمويل علي فترة تصل إلي 60 شهر.

يتوافق تمويل وطني الراحجي مع أحكم الشريعة الإسلامية.

تقوم الهيئة الرسمية لبنك الراحجي بإختيار كل المبادرات التي يقدمها بنك الراحجي ،والموافقة عليها.

يتم التقدم علي تمويل وطني الراحجي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي ،دون الحاجة للجوء للبنك.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي تمويل وطني الراحجي

لكي يتم الحصول علي تمويل وطني الراحجي ،يجب أن تتوافر عدة شروط للمتقدم قد وضعها بنك الراحجي ، وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم للحصول علي تمويل وطني أن يكون سعودي الجنسية ،أو مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

أن يكون دخل المتقدم للتمويل لا يقل عن 1800 ريال سعودي.

إذا كان المتقدم يعمل في إحدي القطاعات الحكومية ،يجب ألا يقل دخله الشهري عن 2000 ريال سعودي.

وفي حالة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص ،يجب ألا يقل دخله الشهري عن 5000 ريال سعودي.

الخطوات المتبعة للحصول علي تمويل وطني الراجحي

قد قام بنك الراحجي بوضع عدة خطوات يجب أتباعها ،لكي يتم الحصول علي تمويل وطني الراحجي ،وهذه الخطوات هي:

أولا :الدخول علي الموقع الإلكتروني الراسمي لبنك الراحجي.

ثم يتم فتح الصفحة الرئيسية ،ومنها تسجيل الدخول.

إدخال كافة البيانات المطلوبة ،للحصول علي تمويل وطني الراحجي.

إدخال جميع البيانات الخاصة بنموذج الطلب.

تحديد الجنسية ،وإدخال رقم الهوية الوطنية ،أو رقم الإقامة للمقيمين.

تسجيل القطاع المهني للمتقدم ،والقطاع الفرعي.

يتم تحديد مبلغ التمويل ،وأيضا طريقة السداد المناسبة للمتقدم.

وأخيرا: التأكد من صحة جميع البيانات ،ثم الضغظ علي تقديم.

مستندات الحصول علي تمويل وطني الراجحي

يجب وجود أورق ،ومستندات ،لكي يتم الحصول علي تمويل وطني الراحجي ،وهذه المستندات هي: