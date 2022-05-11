نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان بالفيديو” تعرف على كيفية حجز دور جواز سفر سوريا 2022 للحصول على منصة جواز سفر عبر موقع www syria-visa sy في المقال التالي
يهتم عددٍ كبير من المواطنين السوريين في التعرف على كيفية الولوج مباشرة الى منصة نظام حجز الجوازات السورية وذلك لكي يتم الحصول على جواز سفر سوري سواء استخراجه لأول مرة أول تجديد جواز السفر، وهو نظام لحجز دور لاستخراج جواز السفر السوري والعمل على طلب إدخال البيانات لكي يتم تحديد موعد جديد، حيث كانت وزارة الداخلية السورية قد حرصت على اطلاق منصة لنظام حجز جوازات السفر السورية، وذلك من خلال تدشين منصة منظومة حجز دور الجوازات السورية، في إطار تسهيل عملية إصدار او تجديد او تسجيل جواز السفر السوري، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية حجز دور جواز سفر سوريا 2022 للحصول على جواز سفر عبر موقع www syria-visa sy.
حجز دور جواز سفر سوريا 2022 للحصول على جواز سفر
وقد اطلقت وزارة الداخلية السورية بالإعلان عن اطلاق احدى المنصات الالكترونية الخاصة بحجز دور للحصول على جواز السفر السوري، والذي تم اطلاقها وزارة بالتعاون مع دائرة الهجرة والجوازات لكي يتم تقديم العديد من الطلبات المتعلقة بالسفر للمواطنين مثل إسناد جوازات السفر وتجديد جوازات السفر إلكترونياً وثد اشارت وزارة الداخلية السورية، أن اطلاق منصة “نافذة الدور الإلكترونية” على موقع الوزارة الإلكتروني جاء بسبب رغبة الوزارة في تبسيط إجراءات الحصول على جواز السفر او تجديد جواز السفر السوري، بالإضافة الى الخدمات التي يقدمها للمواطنين من أجل تطوير الوطن.
رابط وخطوات حجز دور جواز سفر سوريا 2022
ويمكن أن يتم حجز دور جواز سفر سوري من قبل المواطنين بسهولة الكترونيا من خلال المنصة الالكترونية التي تم اطلاقها من قبل وزارة الداخلية السورية، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم التوجه مباشرة الى الموقع الرسمي الخاص بحجز دور جواز سفر سوري.
- يتم اختيار التسجيل عبر المنصة.
- اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة ومن ثم تحديد الخدمة التي يرغب بها المستخدم من بين الخدمات المتاحة.
- يتم ارفاق كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح عبر الموقع.
- ارفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة.
- ومن ثم اختيار الموعد والتاريخ المناسب ثم اختيار أيقونة حجز الدور.
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