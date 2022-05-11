البحرين تدين مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

جدة - نرمين السيد - دانت مملكة البحرين بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بالقرب من مخيم جنين فى الأراضى الفلسطينية أثناء تأدية عملها، باعتباره انتهاكًا لقواعد ومبادئ القانون الدولى الإنسانى.





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