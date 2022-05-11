أوتاوا تنقل اللاجئين الأوكرانيين إلى كندا عبر الطيران العارض

جدة - نرمين السيد - وأشارت الحكومة - فى بيان لها - إلى أن الرحلات الجوية هى كما يلى: 23 مايو إلى وينيبيج، 29 مايو إلى مونتريال و 2 يونيو إلى هاليفاكس.

وجميع الرحلات الثلاثة عبارة عن رحلات طيران مستأجرة فيدرالية وستكون متاحة لأولئك الذين تمت الموافقة عليهم من خلال برنامج تفويض الطوارئ الكندى للاجئين الأوكرانيين.

ويسمح برنامج التفويض فى حالات الطوارئ للاجئين بالبقاء فى كندا كمقيمين مؤقتين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وجاء فى بيان صادر عن دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أن الأوكرانيين الذين حصلوا على تأشيراتهم سيتم إرسالهم عبر البريد الإلكترونى فى الأيام المقبلة بمعلومات حول كيفية التسجيل.

من جانبه، قال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة شون فريزر - فى بيان - : "تساعد رحلات الطيران العارض على التأكد من أن أولئك الذين يرغبون فى القدوم إلى كندا يحصلون على الدعم الذى يحتاجون إليه".

وقال وزير النقل الكندى عمر الغبرة، فى وقت سابق هذا الشهر، إن المشكلات اللوجستية أدت إلى إبطاء وصول اللاجئين إلى كندا الفارين من الحرب فى أوكرانيا، مضيفًا أنه فى حين أن أوتاوا لديها شراكات لما يصل إلى 10 آلاف رحلة طيران مجانية، إلا أن تنظيم تلك الرحلات أثبت أنه أكثر صعوبة مما كان متوقعًا بسبب تشتت اللاجئين.

ويقدر أن أكثر من خمسة ملايين فروا من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية فى 24 فبراير الماضى.