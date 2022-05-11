الرئاسة الجزائرية تعزى فى استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أعربت المديرية العامة للإعلام برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن خالص تعازيها على إثر استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، برصاص الاحتلال الإسرائيلى الغاشم.





كما أعربت الرئاسة الجزائرية، فى بيان، عن أصدق عبارات المواساة لعائلة الفقيدة وللشعب الفلسطينى الشقيق، راجية من المولى العليّ القدير أن يتغمد روحها برحمته الواسعة، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان. كانت المراسلة الصحفية الفلسطينية قد استشهدت متأثرة بإصابات خطيرة تعرضت لها فى منطقة الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لاقتحام مخيم جنين.

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