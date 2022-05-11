وزير داخلية النمسا: الحرب فى أوكرانيا تمثل تهديدا للأمن فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، فى مؤتمر الشرطة الأوروبية اليوم فى برلين حول تحديات الأمن الحالية فى أوروبا، أن مخاطر تهريب المهاجرين تنامت بسبب الحرب فى أوكرانيا. ونقل بيان لوزارة الداخلية عن الوزير تأكيده حاجة أوروبا إلى حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى بشكل أقوى إضافة إلى الرقابة على الحدود الداخلية للدول الأعضاء. وشدد الوزير على أن الحرب الروسية فى أوكرانيا تمثل تهديدا جديدا لأوروبا والنمسا، حيث تمثل موجات اللاجئين التى سببتها الحرب تحديا كبيرا. ولفت الوزير إلى خطر تسلل الأسلحة من أوكرانيا إلى داخل أوروبا ولذا يجب وجود ضوابط فعالة على الحدود الداخلية وملاحقة المنظمات الإجرامية أو المتطرفة والتى يمكن أن تأتى بهذه الأسلحة.

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