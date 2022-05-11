كندا وألمانيا تتفقان على تعزيز العزلة الاقتصادية لروسيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان مكتب رئيس الوزراء الكندى: "اتفق القادة على الحفاظ على التوافق والتنسيق الوثيقين لمواصلة دعم أوكرانيا وزيادة عزلة روسيا اقتصاديا".. كما أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء الآثار العالمية الأوسع للحرب، بما فى ذلك آثارها على الطاقة والأمن الغذائى.

وأثنى ترودو وشولتز على الشعب الأوكرانى "لشجاعته فى مواجهة العدوان الروسى"، وكررا دعمهما القوى للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى وحكومته، والتزما بمواصلة الدعم الاقتصادى والأمنى والإنسانى لأوكرانيا.

يذكر أن ترودو قام خلال الأيام الماضى بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا برفقة نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند ووزيرة الخارجية ميلانى جولى، حيث زاروا بلدة إيربين، التى دمرتها القوات الروسية.