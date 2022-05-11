نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الكترونياً برقم الامتحاني pdf في المقال التالي
استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الكترونياً برقم الامتحاني نوافيكم به الان استعلام عن نتائج القبول الموازي التي أصبحت معتمدة الظهور الآن أمام جميع الطلاب والطالبات بمجموعة من الخطوات والطرق المخصصة للإستعلام التي نوافيكم ونتابعها أمام حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري
استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 يشغل حوله حالة من القلق والتوتر ما بين عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات حيث سبق وان تم الاعلان بشكل مؤخر على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، على ان يتم الاعلان رسمياً على ان نتائج القبول الموازي محملة بشكل رقمي ومبسط للغاية أمام جميع الطلاب والطالبات حيث اصبح بامكانهم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بصورة وبشكل مبسط باستخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي نستعرضه و نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية
خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي متاحة أمام جميع الطلاب والطالبات اون لاين بمنتهي السهولة، حيث بامكانكم الان الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء فى اتباع الخطوات التالية:-
فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من داخل ايقونة خدمات إلكترونية
البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
النقر على ايقونة استعلام حتى تكون امامكم النتائج على الفور امامكم على شكل ملفات pdf
شروط القبول الموازي بالعراق
- أن يكون الطالب قد حصل على ما يزيد ب٣ درجات عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب.
- ضرورة حصول الطالب على المجموع وبزيادة ٤ درجات عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الهندسية.
- ألا ينقص الحد الأدنى لمجموع الدرجات التراكمي عن ٥ درجات للالتحاق بكليات العلوم على مستوى الجمهورية.
- ألا يقل الحد الأدنى للطالب عن ٦ درجات في الحد الأدنى للالتحاق بباقي الجامعات على مستوى الجمهورية، وهذا وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم العراقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآن استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الكترونياً برقم الامتحاني pdf على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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