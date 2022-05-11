جوتيريش يحذر من موجة جوع عالمية بسبب حرب أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 07:25 مساءً - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إنه يشعر بقلق بالغ من انتشار الجوع في مناطق مختلفة من العالم بسبب نقص الغذاء نتيجة للحرب في أوكرانيا.

وقال جوتيريش، متحدثاً إلى جانب مستشار النمسا ووزير الخارجية في فيينا، إن المحادثات جارية لإجلاء مزيد من المدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا.

وأضاف "... يتعين عليّ القول إنني قلق للغاية، خاصة مع زيادة خطر الجوع في أجزاء مختلفة من العالم بسبب الوضع المأساوي الذي نواجهه فيما يتعلق بالأمن الغذائي نتيجة للحرب في أوكرانيا".المصدر: رويترز