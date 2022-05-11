الخارجية الروسية تطالب وارسو بالاعتذار بعد الاعتداء على السفير الروسى لدى بولندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 07:25 مساءً - طالبت وزارة الخارجية الروسية، السلطات البولندية بالاعتذار رسميا عن الاعتداء الذى تعرض له سفير موسكو لدى وارسو سيرجى أندرييف خلال مراسم تذكارية مقامة بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب الوطنية العظمى، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنها استدعت اليوم الأربعاء، سفير بولندا لدى موسكو كشيشتوف كرايفسكي، احتجاجا على الحادث الذي وقع الإثنين الماضي، إذ رشق متظاهرون بالطلاء الأحمر أندرييف وزوجته ودبلوماسيين مرافقين له، أثناء مراسم وضعه إكليلا من الزهور على قبر للجنود السوفييت في وارسو، واصفة هذا الحادث بأنه اعتداء صارخ وانتهاك جسيم لاتفاقية فيينا للعلاقات الدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن السلطات البولندية فشلت في تطبيق أحد أهم الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه الاتفاقية، أي ضمان حصانة الدبلوماسيين الروس، وأكد الجانب الروسي لسفير وارسو، أنه ينتظر من قيادة بولندا اعتذارا رسميا مما حصل ويطالبها بضمان أمن السفير الروسي وجميع موظفي المؤسسات الروسية في بولندا، موضحا أن روسيا قد تقرر اتخاذ إجراءات بحق بولندا على خلفية هذا الحادث، بناء على كيفية تعامل وارسو مع مطالب موسكو.