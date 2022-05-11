لبنان يدين بشدة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية، فى بيان اليوم الأربعاء، تمسك لبنان بمبادئ القانون الدولى، موضحة أنها تعتبر أن هذه الجرائم المتكررة انتهاكا للقانون الدولى الإنسانى وخرقا لحرية الإعلام والصحافة، والحق فى التعبير عن الرأى، والحق فى الوصول إلى المعلومات.
ودعت الخارجية اللبنانية لإجراء التحقيقات اللازمة لمحاسبة قوات الاحتلال واتّخاذ كافة الإجراءات التى تحول دون استمرار ارتكاب هذه الجرائم.
على صعيد متصل، بعث الرئيس اللبنانى ميشال عون، برقية عزاء إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، فى استشهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
كما أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطينى أكد خلاله أن استشهاد أبو عاقلة يشكل وسام فخر على جبين الشعب الفلسطينى.
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