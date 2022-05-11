بريطانيا تساهم بـ 4 ملايين جنيه إسترلينى لدعم خطة نقل النفط من الناقلة صافر

وقالت روزى دياز المتحدثة باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - فى بيان أوردته قناة اليمن الفضائية - "لا تزال المملكة المتحدة تشعر بالقلق إزاء التهديدات الإنسانية والبيئية التى تشكلها ناقلة النفط صافر قبالة السواحل اليمنية".
وأضافت أن أى تسرب أو انفجار محتمل قد يؤدى إلى انسكاب 1.14 مليون برميل من النفط فى البحر الأحمر مسببا بذلك إحدى أخطر الكوارث البيئية، مؤكدة أن ذلك يجعلنا نساهم بمبلغ 4 ملايين جنيه استرلينى لدعم خطة الأمم المتحدة لضمان النقل الآمن للنفط من السفينة.
وتنظم الأمم المتحدة وهولندا اليوم، مؤتمراً دوليا يهدف لجمع تمويلات بمبلغ 144 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة لنقل النفط من على سفينة صافر العائمة قبالة سواحل الحديدة غربى اليمن، وتفادى وقوع كارثة بيئية حقيقية فى البحر الأحمر.
والناقلة "صافر" هى وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية على بعد 60 كلم شمال ميناء الحديدة (مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين)، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب، ولم تخضع لأى صيانة منذ عام 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها، وأصبحت شحنتها المقدرة بـ 1.148 مليون برميل نفط، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة.
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