روسيا: مقتل 280 متطرفا وتدمير مواقع عسكرية ومستودعات ذخيرة بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 93 موقعا عسكريا بأوكرانيا بينهم مركزان للقيادة و 93 موقعا لتجمع الأفراد والمعدات علاوة على 3 مستودعات للذخيرة، وذلك خلال الليلة الماضية.





وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، فى بيان صحفى أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن "القوات الصاروخية ووحدات المدفعية الروسية دمرت 407 مواقع لتجمع الأفراد والمعدات و 13 مركزا للقيادة و4 مواقع لمنظومة أوسا المضادة للطائرات وكذا 14 مستودعا للذخيرة، الأمر الذى أسفر عن مقتل أكثر من 280 قوميا متطرفا وتدمير 59 آلية عسكرية أوكرانية".

وأوضح أنه، خلال الليلة الماضية أيضا، دمرت الدفاعات الجوية الروسية 9 طائرات مسيرات أوكرانية.

من جانبه، أعلن مساعد الرئيس الشيشانى لشؤون الدفاع، أبتى علاء الدينوف،أن فلول القوات الأوكرانية، التى طُردت من مدينة روبيجنويه فى لوجانسك، أصبحت محاصرة عمليا فى مصنع "زاريا" بضواحى المدينة.

وقال علاء الدينوف، فى تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إن هذه العملية تمت بالتعاون مع قوات جمهورية لوجانسك الشعبية، وأن هذه القوات ومقاتلى وحدة القوات الخاصة "أحمد" التابعة لجمهورية الشيشان، قد وصلت حاليا إلى قرية فويفودوفكا جنوب شرق المدينة".

وفى سياق متصل، حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، من عزم أوكرانيا لتنفيذ فبركة جديدة ضد القوات الروسية فى مقاطعة خاركيف على طريقة سيناريو بوتشا.

وأكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى، ميخائيل ميزنتسيف، أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على 6 مركبات مدنية ترفع الرايات البيضاء على الطريق بين منطقتى ستارى سالتوف ونوفى سالتوف، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أن هناك صور لضحايا جرائم بشعة سيتم تلفيقها ضد القوات الروسية، مشيرا إلى أن هذه المواد ستوزع فى المستقبل القريب عبر وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية وشبكات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى مواد أخرى يلفقها نظام كييف حول الفظائع الروسية المزعومة.

وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد وصف التقارير التى صدرت بشأن مقتل مدنيين فى قرية "بوتشا" بالمزيفة.

وحول طلب مقاطعة خيرسون الأوكرانية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، انضمام الإقليم إلى قوام روسيا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يعود إلى سكان مقاطعة خيرسون، وهم الذين يتعين عليهم تقرير مصيرهم".

وأضاف بيسكوف:" من الضرورى دراسة وتقييم هذه المسألة بدقة من قبل القانونيين"، مشددا على أنه ينبغى أن تستند مثل هذه القرارات المصيرية إلى قاعدة قانونية واضحة وأن تكون شرعية تماما كما كان فى قضية القرم.