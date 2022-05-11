شركة سنام الإيطالية تعلن عن انخفاض فى إمدادات الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة "سنام س أ" الإيطالية للبنية الأساسية للغاز الطبيعى، اليوم الأربعاء، عن انخفاض فى إمدادات الغاز الروسى عبر محطة فى تارفيسيو (شمال شرق إيطاليا) مقارنةً بأمس الثلاثاء.





وبحسب بيانات الشركة الإيطالية وفقا لما أوردته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، فإن انخفاض التدفقات فى الشمال الشرقى يقابله تدفق كبير إلى المركز على الحدود مع سويسرا، حيث يتم توفير الغاز من النرويج وهولندا.

وأوضح التقرير أن إيطاليا تستورد ما يصل إلى 29 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا سنويًا وهو ما يمثل حوالى 40% من إجمالى احتياجات البلاد.