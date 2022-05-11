نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاب يقتل والده طعنا في إربد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 11 مايو 2022 07:05 مساءً - دوت الخليج :- كشفت مديرية الأمن العام ملابسات مقتل خمسيني في محافظة إربد وألقت القبض على القاتل، وفق بيان صادر عن المديرية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام عامر السرطاوي، إنه قبل أيام ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة إربد بوجود شخص خمسيني متوفيا داخل منزله في مدينه اربد، إذ تم التحرك للمكان وبالكشف عن الجثة تبين وجود شبهة جنائية وتعرض الجثة لعدة طعنات أدت لوفاته.

وأكد السرطاوي أنه جرى تشكيل فريق تحقيقي خاص من البحث الجنائي وشرطة اربد لمتابعة التحقيق في القضية، إذ تمكن الفريق بعد جمع المعلومات من حصر الاشتباه بابن المغدور وأُلقي القبض عليه واعترف بارتكاب الجريمة إثر خلافات مالية وعائلية وسيتم إحالته للقضاء.