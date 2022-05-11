خدمة إعانة الزواج للأيتام في المملكة ومعايير الحصول عليها، نقدم لكم خطوات التقديم على طلب إعانة للزواج للأيتام داخل المملكة العربية السعودية، وهي إحدى الخدمات التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وضمن جهودها في تقديم معونات مدعمة للطبقات التي تستحق الخدمات، وذلك حيث تسعى الوزارة إلى تقديم المساعدة للأفراد المستحقين من المواطنين والمواطنات السعوديين، وهدف الحكومة في ذلك هو تحسين ورفع مستوى معيشة وحياة الفرد بشكل كبير، وذلك ضمن خطة الحكومة وفي إطار التطورات التي تقدمها، فقامت بإنشاء موقع إلكتروني يعمل بنظام التحول الرقمي، وذلك لإنهاء الخدمات المطلوبة خلال بضع دقائق من تسجيل المواطن للطلب، وتعمل الوزارة على تقديم خدمات اجتماعية تشمل كلا من العمل والأفراد.

خدمة إعانة الزواج للأيتام في المملكة:

إن خدمة إعانة الزواج للأفراد الأيتام تقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتشمل الأيتام الذين لديهم ظروف خاصة تمنعهم من الزواج فتقوم الوزارة بتقديم الدعم لهم وذلك وفق المعايير المحددة، ويتم توفير دعم مالي لهم ويتم صرفة لمرة واحدة فقط، وهذا يتم لفئات معينة، والذين من بينهم: (الطلاب الذين يعيشون في دار للأيتام ومن مثلهم – والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة سواء أكانوا ذكور أو إناث).

معايير الحصول على الإعانة للأيتام: