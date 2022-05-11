تمويل شخصي فوري ب100 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بهامش ربح تنافسي

أحصل اليوم بعد توافق الشروط والضوابط المطلوبة للتمويل الشخصي بالمملكة على قرض شركة البيت الأهلي حيث توفر الشركة السيولة النقدية حتى 100 ألف ريال سعودي لجميع العملاء من مختلف الجنسيات سواء مواطن سعودي الجنسية أو من أحد المقيمين في أراضي السعودية بمزايا عديدة ومتنوعة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون كفيل غارم سعودي مع إمكانية السداد المبكر للتمويل كذلك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد مرنة لكافة العملاء حتى خمسة سنوات كما يتم الحصول على التمويل الإستهلاكي المرابحة بهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات الأخرى بالمملكة العربية السعودية كما أتاحت الشركة التقديم الإلكتروني لهذا التمويل عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد على العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية الآن كذلك من أجل الحصول على التمويل الميسر بدون كفيل وبلا تحويل راتبك الشهري بأقساط شهرية ميسرة عن طريق شركة البيت الأهلي للتمويل بالسعودية.

شروط الحصول على التمويل الإستهلاكي بالشركة في السعودية

التمويل الإستهلاكي المرابحة من أهم التمويلات التي تقدمها شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة في ذلك الوقت حيث أمتاز التمويل بالتقسيط لفترة زمنية طويلة حتى 60 شهر بدون الحاجة إلى كفيل أو بدون تحويل راتبك الشهري ولكن يتم الموافقة على التمويل الشخصي بعد تحقيق جميع الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي:

يشترط التمويل إحضار مدة عمل ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي.

كذلك توفير مدة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة للموافقة الفورية على قرض الشركة.

عمر التقديم الإلكتروني من 21 عام فأكثر من ذلك حتى 65 عام فقط لا غير لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة.

كذلك التمويل يطلب توفير راتب شهري ثابت لا يقل عن 5000 ريال سعودي بموافقة فورية وسريعة من الشركة.

شركة البيت الأهلي للتمويل في المملكة وفرت التمويل الإستهلاكي حتى مبلغ 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل بالسعودية.

كافة مميزات التمويل الشخصي الإستهلاكي عبر شركة البيت الأهلي