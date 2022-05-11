الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة 2022 في السعودية بموقع وزارة الداخلية

الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة 2022 تعد من أكثر الكلمات بحثا وتداولا على صفحات الويب من قبل الوافدين إلى أراضي المملكة العربية السعودية بغرض العمل وهذا بسبب تخصيص الجهات المعنية في المملكة موعد معين لدفعه الرسوم فيه حيث يتساءل الكثير من الأجانب والوافدين المتواجدين على أراضي السعودية عن الفئات المصرح لهم بدفع هذه الرسوم والفئات المعفاة وهل يمكن استرداد قيمة الرسوم بعد دفعها في حاله ترك المملكة بشكل نهائي بعد قضاء فترة من الوقت يحتاجون في بعض الأحيان لاصطحاب بعض الأقارب للإقامة معهم في هذه الدول سواء الزوجة أو الأبناء أو الأب أو الأم من هنا نتعرف على الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة في المملكة العربية السعودية وكيفية احتسابها.

طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة بموقع وزارة الداخلية 2022

أتاحت وزارة الداخلية بالسعودية طريقة يمكن اتباعها من أجل التعرف على الرسوم المطلوب دفعها للمرافقين المسجلين على تأشيرة المقيم وهي:

الذهاب بشكل فوري إلى موقع وزارة الداخلية السعودية.

ابدأ في كتابة كافة البيانات التي يتطلبها الموقع منك ويجب إدخالها بطريقة صحيحة.

ثم قم بالنقر على زر المقيمين.

وبعد النقر على زر الخدمات الإلكترونية.

اضغط على زر المزيد الذي يتواجد اسفل التبويب بالجوازات.

اختار خدمات التابعين واكتب رقم إقامتك.

انقر على زر الاستعلام.

طريقة اخري لاستعلام عن رسوم المرافقين في السعودية عبر تطبيق الراجحي

طريقة احتساب رسوم المرافقين في السعودية

وفرت السلطات السعودية خدمة إلكترونية جديدة متميزة يمكن من خلالها القيام باحتساب الرسوم المطلوبة بأثر رجعي في حالة التأخر في سداد الرسوم كما يمكن إضافة الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة وذلك من خلال هذه الخدمة وهى:

الشخص الذي يرغب في الاستعلام عن رسوم المرافقين يجب الدخول على موقع يسمى حاسبة رسوم المرافقين والتابعين و يتم ذلك بكتابة التاريخ الخاص بنهاية الإقامة. قم بتحديد عدد التابعين أو المرافقين الذي الذين ترغب في استدعائهم للإقامة معه. ثم قم بالضغط على طريقة احتساب وذلك بغرض تجديد الإقامة. التالي اضغط على احتساب سواء بغرض الخروج والعودة مرة اخرى أو بغرض الخروج النهائي وبعد قم بالضغط على احتساب للتاريخ الذي يرغب فيه.

الفئات المعفاة من سداد رسوم المرافقين 2022

حدد بعض من الفئات التي تم استثناؤها من سداد رسوم المرافقين في المملكة السعودية وجاءت كالاتي: