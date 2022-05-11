نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 100,000 ريال فوري بدون ضامن وبدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن يستطيع العميل من الحصول على قرض شخصي سريع نقداً من أجل تلبية احتياجات العملاء المختلفة فيتمكن العميل المتقدم من الحصول على إيداع فوري لتمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 100,000 ريال سعودي كحد أقصى وأيضاً دون الحاجة إلى أى ضمانات ولكن هناك مجموعة بسيطة من الشروط التي لابد من توافرها لدى العميل الراغب في الحصول على تلك التمويل الفوري وهو ما سوف نتحدث عنه من خلال مقالنا بموقع ثقفني.

تمويل شخصي 100,000 ريال فوري عبر شركة التيسير للتمويل

توفر شركة التيسير للتمويل العديد من منتجات الأفراد المتنوعة سواء التمويل الشخصي وأيضاً تمويل السيارات ونتحدث اليوم من خلال مقالنا بموقع ثقفني عن التمويل الشخصي الفوري والذى تم تصميمه بمميزات عديدة منها

يتميز التمويل السريع من شركة التيسير بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل الأفراد لدى شركة التيسير بأنه لا يشترط وجود كفيل أو ضامن.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي من شركة التيسير بأنه لا يشترط تحويل الراتب الشهري عند التقديم.

كما يستطيع المتقدم من الحصول على تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

يستطيع أيضاً العميل من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

يتم أيضاً إيداع مبلغ التمويل بصورة فورية خلال 24 ساعة فقط.

متاح كذلك تقسيط سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 60 شهر.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

هناك عدد قليل من المستندات التي لابد من توافرها من أجل الحصول على التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير للتمويل وهي

الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.

كذلك تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهري.

التأمينات الإجتماعية.

كذلك تقديم العنوان الوطني بالسعودية.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

شروط التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير

فرضت شركة التيسير للتمويل مجموعة بسيطة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على التمويل الشخصي الفوري ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف على أهم تلك الشروط وهي