grand theft auto طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 ومميزاتها وطريقة لعبها

يوجد الكثير من محبي لعبة جراند ثيفت أوتو 5، وهم من محبي الأكشن والإثارة والمغامرات فيقوم الكثير بالبحث على محركات التواصل الاجتماعي عن معلومات كثيرة عن اللعبة ومن أكثرها، كيفية تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5، سنتعرف معكم عن طرق تحميلها للأيفون والأندرويد.

تحميل جراند ثيفت أوتو 5

تقوم بالدخول على الآب ستور للهواتف الداعمة للأيفون، وتطبيق جوجل بلاي للهواتف الداعمة لخاصية أندرويد.

ثم الضغط على خانة عالية وهى خانة البحث، وتقوم بكتابة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 بها بشكل واضح.

ستظهر لك الكثير من النتائج والإصدارات المختلفة عنها، تقوم بإختيار الأيقونة والإصدار المناسبين لك.

ثم تقوم بالضغط على المربع المكتوب به كلمة تثبيت.

وبعد أن يتم تحميل اللعبة إلى 100% ويتم تثبيت اللعبة على الجهاز.

قم بفتح اللعبة والتأكد من تشغيلها، وتقوم التسجيل بحساب الفيس بوك، والاستمتاع باللعبة.

مميزات لعبة جراند ثيفت أوتو

لعبة جراند ثيفت أوتو 5 من أشهر الألعاب الإلكترونية عالميا، ويقبل الكثير عليها لما يوجد بها من مميزات فمن ضمن هذه المميزات:

يوجد بهذه اللعبة زيادة أعداد الشرطي بداخلها والعمل على مضاعفة القوة وسرعة استجابتهم إلى الحوادث.

يوجد بها الكثير من المعدات والأمور الشيقة المستخدمة بداخلها مثل السفن والطائرات والدبابات بها.

وجود المؤثرات البصرية التي عملوا على تطويرها في جميع التحديثات، مما يجعلها مقربة إلى العالم الواقعي بشكل كبير.

تجعل اللاعب بداخلها يشعر أنه دائما بطلا للمغامرات التي يخوضها، وكل ما حوله هي أدوات لمساعدته في ذلك.

سهولة اللاعب في ربح بعض المستويات للصعود للمستوي الذي يليه.

كيفية لعب جراند ثيفت أوتو 5