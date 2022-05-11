رئيس سريلانكا يحذر من التوترات العرقية وسط الأزمة الاقتصادية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 06:28 مساءً - حث رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، اليوم الأربعاء، المواطنين على رفض ما وصفه بمحاولات إثارة التنافر العرقي والديني، حيث اندلعت اشتباكات في العديد من المناطق بسبب تعامل الحكومة مع أزمة اقتصادية مدمرة.

وقال راجاباكسا، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "إنني أحث جميع السريلانكيين على رفض المحاولات التخريبية لدفعكم نحو التنافر العرقي والديني.. إن تعزيز الاعتدال والتسامح والتعايش أمر حيوي".. حسبما ذكرت صحيفة بورثوم آلو البنغالية.

وأضاف "هذا هو الوقت المناسب لجميع السريلانكيين للتعاون معا للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

وكانت قد صدرت أوامر بإطلاق النار على أي شخص يلحق الضرر بالممتلكات العامة أو يهدد الأرواح، حيث قتل ثمانية أشخاص في احتجاجات عنيفة في الشوارع هذا الأسبوع.

ويلقي السريلانكيون باللوم على سلالة راجاباكسا في الانهيار الاقتصادي، والذي ترك احتياطيات تبلغ حوالي 50 مليون دولار فقط، مما أدى إلى توقف معظم الواردات وأدى إلى نقصا هائلا في الغذاء والوقود والأدوية والمواد الأساسية الأخرى.