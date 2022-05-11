السويد: توقيع إعلان تضامن ثنائي مع بريطانيا بشأن التعاون الأمني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 06:28 مساءً - أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسو، توقيع إعلان تضامن ثنائي مع المملكة المتحدة بشأن التعاون الأمني في سياق دراسة بلادها للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت أندرسو - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته اليوم السبت، مع نظيرها البريطاني، بوريس جونسون، بالعاصمة السويدية ستوكهولم - إنه تم الاتفاق على مواجهة التحديات وأزمات السلام والصراع معًا، والتعهد بمساعدة بريطانيا والسويد بعضهما البعض بطرق متنوعة في حال تعرضت الدولتين لمعاناة أو كارثة أو هجوم.

وشددت على وجود رغبة متبادلة مع بريطانيا بشأن تعميق التعاون، ليس فقط فيما يتعلق بالأمن الخارجي وسياسة الدفاع، لكن أيضًا بشأن التجارة والبحث.

وأكدت أندرسو إنه في وقت الأزمات، فالتعاون يصبح أكثر أهمية وذلك ينطبق على "شراكتنا الدفاعية الدولية"، موضحة أن شراكة بلادها مع المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" حاسمة خلال الأوقات الاستثنائية.

كما أوضحت أندرسو تقديرها لما وصفته بـ "الدعم القوي" التي قدمته الحكومة البريطانية لأمن بلادها والحق في صنع خيارات سياسة الأمان الخاصة بها، مضيفه أن اليوم يتم اتخاذ خطوة أخرى لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني الثنائي على المستوى الاستراتيجي.

وأعربت عن سعادتها بقدوم جونسون اليوم إلى بلادها لتوقيع إعلان التضامن الثنائي، مؤكدة على رغتها في مواصلة التعاون الوثيق والعلاقات الثنائية مع بريطانيا واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بوضع ضغط على روسيا دعمًا لأوكرانيا.

أما رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جوسون، فأعرب - خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته السويدية، ماجدالينا أندرسو، بالعاصمة السويدية ستوكهولم اليوم السبت - عن سعادته بتوقيع ضمانات أمنية متبادلة مع السويد.

وأوضح أن الاتفاق يتعلق بجعل الدولتين أكثر قربًا من بعضهما البعض والسماح لهما بتبادل أكثر للمعلومات الاستخباراتية والتدريبات العسكرية وكذلك تكنولوجيا التنمية المشتركة.

وقال جونسون "الحرب في أوكرانيا تجبر أرواحنا على اتخاذ قرارات صعبة"، مؤكدًا أنه يجب أن تكون الدول ذات السيادة حرة لاتخاذ تلك القرارات بدون خوف أو تأثير أو تهديد بالانتقام.

كما شدد جونسون أن الأكثر أهمية بشأن الاتفاق هو تقديس القيم التي تعتز بها بلاده والسويد، وأنها لن تتردد في الدفاع عنها، مشددا على أن لندن وستوكولم حرفيًا ومجازًا على نفس الطريق.