البيت الأبيض يطلب من الكونجرس الموافقة على بيع أسلحة لـ تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 06:28 مساءً - طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونجرس إعطاء الضوء الأخضر لبيع مقترح للأسلحة والمعدات إلى تركيا لطائراتها المقاتلة من طراز إف-16، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

وقال المسؤولون إن طلب إدارة بايدن، الذي من شأنه أن يزود تركيا بالصواريخ والرادار والإلكترونيات لأسطولها من طائرات إف-16 قد يكون أيضا خطوة لقياس دعم الكونجرس الحالي لبيع مقترح منفصل بشأن صفقة 40 طائرة إف-16 جديدة إلى تركيا.

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وأثارت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" غضب بعض المسؤولين في واشنطن بسبب علاقاتها مع روسيا، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن عملية البيع تعتبر وسيلة محتملة لنزع فتيل سنوات من التوتر ومنع تركيا من الانجراف نحو روسيا والصين.

واستضافت تركيا مؤخرا محادثات سلام بين مسؤولين روس وأوكرانيين في إسطنبول في محاولة لحل الصراع، ومع ذلك، زودت تركيا أيضا القوات الأوكرانية بطائرات مسلحة بدون طيار للمساعدة في قتالهم.