جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مجددًا أن واشنطن لن تدع "الدعاية والمعلومات المضللة والأكاذيب تقف عائقًا فى طريق أى علاقة ثنائية، بما فى ذلك تلك التى تربطها بباكستان".





جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفى أسبوعى، ردًا على سؤال بشأن خطاب رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان ضد الولايات المتحدة، إذ ألقى باللوم عليها فى الاطاحة به من الحكومة الشهر الماضى، بحسب الموقع الإليكترونى لوزارة الخارجية الأمريكية. وقبل وقت قصير من إقالته من الحكومة، لوح رئيس الوزراء السابق عمران خان برسالة سرية فى تجمع عام فى إسلام أباد فى 27 مارس، مدعيًا بأن هناك مؤامرة دولية للإطاحة به. ووصف تصويت سحب الثقة ضده بأنه "مؤامرة أجنبية ضخمة ضد باكستان". ونفت الولايات المتحدة مرارًا هذه المزاعم ورحبت فى 23 أبريل بالبيان الصادر عن لجنة الأمن القومى الباكستانية الذى رفض الادعاء بوجود "مؤامرة أجنبية" للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا: لن ندع الدعاية المضللة تعرقل العلاقات الثنائية مع باكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.