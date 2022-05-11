حكومة إقليم كردستان تعلن إجراء الانتخابات فى موعدها

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزانى - فى تصريح، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - : "إن الانتخابات فى إقليم كردستان يجب أن تجرى بموعدها"، مشددًا على "ضرورة الالتزام بالعملية الديمقراطى وعلى الأحزاب الالتزام بذلك".
وأضاف أن هنالك بعض الواردات الداخلية غير النفطية ومنها الرسومات والضرائب والمعابر لا تصل بشكل كامل إلى الإقليم.
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