جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة المشتركة للانتخابات الرئاسية الصومالية، تسجيل 39 مرشحا استوفوا الشروط المطلوبة للمشاركة فى السباق الرئاسى، مشيرة إلى أنه ابتداء من اليوم سيلقى المرشحون كلمتهم أمام البرلمان الفيدرالى "مجلس الشعب ومجلس الشيوخ" لشرح برنامجهم الانتخابى وأهدافهم السياسية.





وذكرت اللجنة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أنه ستجرى عملية انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأحد المقبل الموافق 15 من مايو الجارى، بحسب جدول الانتخابات. وكان الشركاء الدوليون للصومال قد رحبوا بإعلان اللجنة المشتركة للانتخابات الرئاسية عن إجراء الانتخابات فى موعدها الموافق الـ15 من مايو الجارى، وأشاروا إلى أنهم يشجعون التقدم الإيجابى فى عملية تسجيل مرشحى الرئاسة، وكذلك الاستعدادات الأخرى للوفاء بالموعد النهائى للانتخابات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصومال: 39 مرشحا يتنافسون على منصب الرئيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.