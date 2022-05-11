البرلمان العراقى: دعم جهاز مكافحة الإرهاب فى الموازنة القادمة

وقال الزاملى ـ فى تصريح خاص لقناة "العراقية" الإخبارية اليوم "الأربعاء" ـ إن البرلمان يدعم جهاز مكافحة الإرهاب فى الموازنة القادمة من أجل الاستمرار فى تطوير قدراته العسكرية مهامه القتالية والأمنية فى مختلف المجالات فى البلاد.
وأكد نائب رئيس النواب العراق نجاح الجهاز فى مكافحة الإرهاب بمساعدة الأجهزة الأمنية الأخرى فى البلاد، داعيا الجهاز الأمنى إلى بذل المزيد من الجهود من أجل مكافحة المخدرات والقضاء عليها بشكل نهائى فى العراق.
من جانبه، كشف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدى عن إحباط العديد من العمليات الإرهابية عبر تنفيذ عمليات استباقية ساهمت فى قتل واعتقال قيادات الصف الأول فى تنظيم (داعش) الإرهابى، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه مستعد لتنفيذ الواجبات الأمنية لملاحقة تجار المخدرات تنفيذا لقرارات القائد العام للقوات المسلحة العراقية.
وشدد الساعدى على ضرورة توفير البرلمان والحكومة الدعم اللازم للجهاز حتى يتمكن من تعزيز قدراته الأمنية لملاحقة تجار المخدرات وبسط الأمن فى البلاد.
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