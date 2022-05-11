روسيا: الخارجية الأمريكية تطلق حملة لتشويه سمعة العملية العسكرية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجى ناريشكين، إن "وزارة الخارجية الأمريكية حددت مهمة لمنظمات غير حكومية، بإطلاق حملة لتشويه سمعة العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا".





وأضاف ناريشكين، اليوم الأربعاء، إنه "وفقا للمعلومات التى تلقتها دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية، حددت وزارة الخارجية الأمريكية مهمة لمنظمات غير الحكومية خاضعة لها، تتمثل فى شن حملة لتشويه سمعة العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا فى المجتمع الروسى، حيث تم إعداد مجموعة من الشعارات البدائية، تهدف إلى بث الذعر من أجل حشوها فى قنوات تليجرام والشبكات الاجتماعية، ومضمونها هو أن نظام كييف بدعم من الغرب على وشك إلحاق هزيمة ساحقة بروسيا. وأوضح أن الخارجية الأمريكية توجه رعاتها إلى تجريد القيادة السياسية والعسكرية للاتحاد الروسى من إنسانيتها فى أعين الشعب.

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