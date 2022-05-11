دراسة أوروبية توضح مستوى الفقر فى أوروبا خلال فترة جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - أظهرت دراسة أجراها برنامج التعاون الأوروبى المتخصص فى التحليل الإقليمى، أنه على الرغم من الأزمات الاقتصادية، وأزمات سوق العمل الخطيرة التى تسبب فيها وباء فيروس كورونا، إلا أن مستويات الفقر ظلت مستقرة فى الاتحاد الأوروبى، وإن كانت بدرجة عالية من عدم التجانس بين البلدان والشرائح المختلفة من السكان.





وأفادت الدراسة الجغرافية، بأن نسبة الأشخاص المعرضين لخطر الفقر انخفضت بنسبة 1.21% فى المتوسط ​​فيما يتعلق بمستويات ما قبل الوباء .. حسبما ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية. وسجلت المملكة المتحدة أكبر تباين فى عدد الأسر التى يقل دخلها عن عتبة خطر الفقر، بمعدل نمو يقدر بـ85.4%، تليها آيسلندا (32.6%) وألمانيا (25%) ولاتفيا (9.9%)، وأدت حالة الطوارئ الصحية إلى زيادة الفقر فى هذه البلدان. وشدد الباحثون على أن حوالى نصف الدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى سجلت اختلافات جوهرية فيما يتعلق بمستويات ما قبل الجائحة. وأوضحت الدراسة أنه بفضل الدعم والتدابير التى اعتمدتها الحكومات أثناء الوباء، انخفض عدم المساواة فى الدخل فى البلدان الأوروبية. وأشارت الدراسة إلى أنه بدون هذا الدعم، كانت الأزمة ستضرب الفئات ذات الدخل المنخفض بدرجة أكبر، مع عواقب وخيمة على الشرائح الأكثر احتياجًا من السكان، وزيادة حدة الاختلافات داخل البلدان.

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