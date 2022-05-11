نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا برقم امتحانك pdf في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا نوافيكم ونتابعها الآن فى ظل ارتفاع البحث على جوجل لمن يرغب فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي نوافيكم و نتابعها مع حضراتكم الان طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين بشكل نوافيكم به الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
.رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من الروابط التي يتزايد حول مؤشرات البحث على جوجل، حيث يبحث طلاب محافظة بابل والانبار وبغداد والبصرة وذي قار وديالى ودهوك وجميع المحافظات العراقية على نتائج القبول الموازي والتي بمنتهى البساطة والسهولة بامكانكم الان الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وإجراء الاستعلام عنها، حيث قد تم الاعلان مؤخراً على تفعيل امكانية الوصول الى نتائج القبول الموازي بعد الكشف على قبول نحو 21 ألف طالب وطالبة في جميع المحافظات العراقية عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن خطوات وطرق الوصول إلى تلك النتائج
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نوضح أمام حضراتكم الان طريقة وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الشكل التالي:-
- ينبغي على الطالب فى بداية الامر الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا
- بعدها يقوم الطالب فى الكشف عن نتائج القبول الموازي وذلك فور تسجيل وتدوين اسم الطالب رباعياً ورقم الامتحاني
- ومن ثم تسجيل المحافظة التابع اليها الطالب
- النقر فى النهاية على ايقونة استعلام حتى تكون امامكم النتائج معلنة على الفور.
شروط القبول الموازي بالعراق
نتابع ونعرض امامكم الان شروط وضوابط القبول الموازي، حيث يرغب عدد كبير من الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتي تم الكشف والاعلان على طرحها بشكل مؤخر على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، على ان يتم التأكيد على ان تلك النتائج اصبحت مفعلة للاستعلام عنها بشكل وبصورة الكترونية وذلك بعد الاعلان عن تحديد الشروط والضوابط المطلوبة للقبول الموازي والتي جاءت بالشكل التالي:-
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
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