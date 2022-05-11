وزير دفاع كوريا الجنوبية يأمر باتخاذ ردود فورية على استفزازات بيونج يانج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 05:22 مساءً - دعا وزير دفاع كوريا الجنوبية الجديد لي جونج سوب، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ ردود صارمة وفورية، في حالة حدوث استفزاز كوري شمالي مباشر، وسط مخاوف متزايدة من قيام بيونج يانج بتجربة نووية.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية، قال لي، إنه "علينا الحفاظ على موقف دفاعي قوي في جميع المجالات، البرية والبحرية والجوية، من أجل الرد بشكل استباقي على التهديدات الأمنية بكافة أشكالها".

ثم وجه لي أوامره إلى كبار الضباط للاستجابة بشكل صارم وفوري في ضوء الدفاع عن النفس إذا قامت كوريا الشمالية بأي عمل استفزازي "مباشر".

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وفي وقت سابق من اليوم، حذر لي من رد صارم على الاستفزازات "التكتيكية" المحتملة من قبل كوريا الشمالية، وأكد التزامه بتعزيز التحالف مع الولايات المتحدة.

وقال "سنزيد تماسك التحالف العسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسنوسع التعاون الدفاعي متبادل المنفعة مع الدول الصديقة".