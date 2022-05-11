إيلون ماسك: أتعهد برفع الحظر عن حساب ترامب على تويتر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 05:22 مساءً - عرضت قناة " العربية " فيديو لإيلون ماسك يقول به " أتعهد برفع الحظر " عن حساب ترامب علي موقع " تويتر " ، مؤكدا أن إيلون ماسك قد اشتري سابقا موقع تويتر .

واضاف الفيديو إن ماسك وصف قرار حظر الرئيس الأمريكي السابق بانه " خطأ أخلاقي وغبي تماما " ، وكان ترامب صرح بأنه لن يعود لتويتر حتي ولو رفع عنه الحظر قائلا انه سيغرد من منصته الخاصة "تروث سوشال" .

وأوضح الفيديو أن مساك الذى تحدث في " قمة مستقبل السيارات " اكد أن الحظر الدائم لحسابات منصة " تويتر " يجب أن يكون نادرا ومخصصا للحسابات الخادعة أو الروبوتات الآلية فقط .