الكرملين: لا توجد خطط لإعلان الأحكام العرفية في روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 05:22 مساءً - قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الوضع السياسي الداخلي في البلاد مستقر، نافيا المزاعم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لإعلان الأحكام العرفية.

وعندما سئل عما إذا كان بوتين يخطط لفرض الأحكام العرفية في روسيا، قال بيسكوف: “لا، هذا ليس في الخطط”.

وقالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، أمس الثلاثاء، إن “الاتجاه الحالي في أوكرانيا يزيد من فرص تحول بوتين إلى وسائل أكثر تشددًا، بما في ذلك فرض الأحكام العرفية، أو إعادة توجيه الإنتاج الصناعي، أو الإجراءات العسكرية التصعيدية المحتملة لتحرير الموارد اللازمة لتحقيقه”.

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