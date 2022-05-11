رسميا.. أوروبا تلغي ارتداء الكمامات أثناء رحلات الطيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 05:22 مساءً - ألغت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران “EASA” توصيتها بأن الأقنعة يجب أن تكون مطلوبة أثناء الرحلة.

ودعا بروتوكول سلامة صحة الطيران المحدث التابع لـ EASA ، والذي نُشر اليوم 11 مايو ، إلى تخفيف قاعدة القناع الإلزامية حيث تم تخفيف القواعد لأنماط النقل الأخرى.

يعكس هذا التحول المهم المستويات العالية للتطعيم، ومستويات المناعة الطبيعية، وإزالة القيود المحلية في العديد من الدول الأوروبية، تقر الإرشادات المحدثة أيضًا بالحاجة إلى الانتقال من حالة الطوارئ إلى وضع أكثر استدامة لإدارة COVID-19.

وقال ويلي والش ، المدير العام لـ IATA:لا تزال العديد من الولايات القضائية تحافظ على متطلبات القناع، هذا يمثل تحديًا لشركات الطيران والركاب الذين يسافرون بين وجهات ذات متطلبات مختلفة.

واضاف:"نعتقد أن متطلبات الأقنعة على متن الطائرات يجب أن تنتهي عندما لا تعد الأقنعة إلزامية في أجزاء أخرى من الحياة اليومية ، على سبيل المثال المسارح أو المكاتب أو وسائل النقل العام. على الرغم من دخول البروتوكول الأوروبي حيز التنفيذ الأسبوع المقبل ، إلا أنه لا يوجد نهج عالمي متسق لارتداء الأقنعة على متن الطائرات.

وأكد: يجب أن تمتثل شركات الطيران للوائح المطبقة على المسارات التي تعمل بها. سيعرف طاقم الطائرة القواعد المطبقة ومن الأهمية بمكان أن يتبع الركاب تعليماتهم. ونطلب من جميع المسافرين أن يحترموا قرار الآخرين بارتداء الأقنعة طواعية حتى لو لم يكن ذلك شرطا ".