بريطانيا تحظر إعلان أديداس: يُضفي الطابع الجنسي من خلال التركيز على أجزاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 05:22 مساءً - قررت السلطات البريطانية حظر إعلان أديداس من العرض عبر شاشات التلفزيون أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، وذلك لما يحتوي عليه من مشاهد لا تتناسب مع الأطفال، وفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان.

وقالت الرقابة البريطانية إن إعلان أديداس الذي يروج لمقاسات مختلفة لحمالات صدر رياضية، يركز على تجسيد العشرات من أثداء النساء بشكل مهين وضار، حيث أن الإعلان يحتوي على مشاهد تعري لا تتناسب مع الأطفال.

وأشارت هيئة الرقابة البريطانية إلى أنها تلقت 24 شكوى تتهم بإضفاء أديداس الطابع الجنسي على الإعلان فضلًا عن اختصار المرأة في جزء من الجسد.

انخفاض اسهم أديداس

في سياق متصل، انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية الجمعة الماضية، لتتجه نحو أسوأ أسبوع لها منذ شهرين بعد هبوط حاد في وول ستريت، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

وهبطت أسهم شركة أديداس، المتخصصة في صناعة الملابس الرياضية بنسبة 4%، وخفضت الشركة توقعاتها لمبيعات عام 2022، بسبب استمرار عمليات الإغلاق لمكافحة الجائحة في الصين، لتزيد الضرر على الشركة.

كما انخفض سهم آي. إن. خي جروب، أكبر بنك هولندي، بنحو 2.2% إذ أعلن صافي دخل فصلي أسوأ من المتوقع، بما في ذلك زيادة في مخصصات القروض المعدومة، بسبب الانكشاف في روسيا وأوكرانيا.

الأسهم الأوروبية

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6%، بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، وكانت أسهم قطاعي السفر والترفيه والتكنولوجيا أكبر الخاسرين، بينما ارتفعت أسهم النفط والغاز الرابح الوحيد، حيث سجل سعر برميل خام برنت نحو 110 دولارا.

وأغلقت الأسهم الأمريكية أمس الخميس، على انخفاض حاد، حيث تراجعت معنويات المستثمرين في مواجهة مخاوف من ألا يكون رفع سعر الفائدة هذا الأسبوع كافيًا، لكبح التضخم المتصاعد.