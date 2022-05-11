إيطاليا تؤكد ضرورة تقديم رسائل واضحة لصالح السلام إلى موسكو

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزير الإيطالى فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش بمراكش، اليوم الأربعاء.

وأوضح دى مايو أنه تشاطر مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ضرورة توجيه رسالة مؤيدة للسلام إلى موسكو.