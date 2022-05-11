«ملايين اللاجئين».. أوروبا تواجه كارثة غير مسبوقة (فيديوجراف)

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى لويس ميجيل بوينو، إنّ الاتحاد استقبل -وحده- أكثر من 4.6 ملايين لاجئ من أوكرانيا، بينما استحوذت بولندا على نصيب الأسد فى استقبال اللاجئين، بواقع 3 ملايين و237 ألف لاجىء.
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية، إن استمرار تدفق اللاجئين سيكون له تأثير ديموجرافى على دول الاتحاد، فيما حذرت اليونان من أزمة إنسانية خطيرة بسبب اللاجئين الأوكرانيين.
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