«ملايين اللاجئين».. أوروبا تواجه كارثة غير مسبوقة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - شهدت أوروبا أكبر أزمة لاجئين خلال الشهور الماضية بسبب الحرب "الروسية - الأوكرانية"، إذ قدّرت المنظمة الدولية للهجرة، فرار أكثر 5.6 ملايين أوكرانى إلى خارج البلاد، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى كييف.





وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى لويس ميجيل بوينو، إنّ الاتحاد استقبل -وحده- أكثر من 4.6 ملايين لاجئ من أوكرانيا، بينما استحوذت بولندا على نصيب الأسد فى استقبال اللاجئين، بواقع 3 ملايين و237 ألف لاجىء.

من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية، إن استمرار تدفق اللاجئين سيكون له تأثير ديموجرافى على دول الاتحاد، فيما حذرت اليونان من أزمة إنسانية خطيرة بسبب اللاجئين الأوكرانيين.