عاجل- روسيا تستدعى السفير البولندى لدى موسكو

جدة - نرمين السيد - ويأتى هذا الاستدعاء بعد رشق متظاهرين الإثنين الماضى، بالطلاء الأحمر السفير الروسى لدى بولندا سيرجى أندرييف، وزوجته ودبلوماسيين مرافقين له، أثناء مراسم وضعه إكليلا من الزهور على قبر للجنود السوفييت فى وارسو، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

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