تصريح جديد من بولندا بشأن الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "باب" البولندية عن ساسين قوله "لقد امتلأت صهاريج التخزين لدينا بنسبة 84%، نحن الدولة الأفضل استعدادًا فى أوروبا لأزمة الغاز هذه"، مضيفًا أنه فى المتوسط تم ملء صهاريج التخزين فى الاتحاد الأوروبى بنسبة 30%.
وأضاف ساسين أيضًا أن احتياطيات الغاز الحالية كافية لمدة شهر ونصف بافتراض عدم استيراد أى غاز آخر إلى بولندا على الإطلاق، قائلا "قمنا بتغطية النقص فى الغاز الروسى عن طريق الواردات من مصادر أخرى".
وفى أواخر الشهر الماضي، أوقفت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم تدفق الغاز الطبيعى إلى بولندا وبلغاريا نقلاً عن مرسوم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذى يقضى بتسديد مدفوعات الغاز الروسى بالروبل، وهو مطلب تم رفضه.
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