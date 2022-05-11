العالم اليوم - أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على نحو ثلثي الحدود مع روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 مايو 2022 04:18 مساءً - قال مدير إدارة حرس الحدود الأوكرانية، ليونيد باران، إن أوكرانيا استعادت السيطرة على نحو ثلثي الحدود، البالغ طولها 1200 كيلومتر، مع روسيا.

وشدّد باران، في مؤتمر صحفي، على أن قوات حرس الحدود تواصل مهامها لتأمين كامل حدود أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الأوكراني: "دخلت دائرة حرس الحدود الحكومية داخل ولايات كييف وسومي وتشرنيهيف مناطق المسؤولية. ومع ذلك، فإن الخطر لا يزال قائما، وبالتالي، فإن التدابير الاعتيادية لحماية الحدود ليست كافية"، مبرزا: "في الوقت الحالي، يتم اتخاذ تدابير لتفقد المنطقة بالتفصيل ويتم إنشاء مراكز إضافية".

وأشار إلى أن الوضع الأكثر توترا هو في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، حيث تحاول القوات الروسية بسط سيطرتها بالاقتحام.

وكشف أن قوات حرس الحدود البحرية إلى جانب قوات الدفاع الأخرى تواصل عملياتها في لوغانسك وخاركيف وكراماتورسك في اتجاه ماريوبول.

ووصف مدير إدارة حرس الحدود الأوكراني الوضع على الحدود مع بيلاروسيا بأنه "يشكل استفزازا لكنه مازال تحت السيطرة مع الأخذ في الاعتبار التهديدات المحتملة هناك، مما يدفع القوات الأوكرانية لاتخاذ كافة التدابير لحماية الحدود".

وتابع: "لا يزال الوضع في منطقة ترانسنيستريا من الحدود مع مولدوفا صعبا واستفزازيا".