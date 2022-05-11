الملك وبايدن يعقدان قمة بواشنطن الجمعة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 11 مايو 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :-– تشهد العاصمة الأميركية واشنطن يوم الجمعة المقبل قمة تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض. وتتناول القمة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وتسبق القمة لقاءات لجلالته مع أركان الإدارة الأميركية وقيادات الكونغرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية، والمخصصات، والخدمات العسكرية، في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.





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