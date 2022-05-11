نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حساب رسوم المرافقين 1443 وزارة الداخلية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حساب رسوم المرافقين 1443، أعلنت عنه إدارة الجوازات التابعة لـ وزارة الداخلية السعودية. كما أشارت إلى الفئات المستثناة من دفعها. ومن الجدير بالذكر أن المرافين يذهبون إلى المملكة بغرض العمل. كما قد يكونون من ضمن أفراد العائلة مثل الزوجة والأبناء، والحكومة السعودية تفرض عليهم دفع رسوم مقابل الإقامة في أراضي المملكة، والتي زادت قيمتها عن السنوات السابقة، إلى جانب ذلك دعت العديد من الجهات إلى تثبيت قيمة هذه الرسوم، وأشارت الحكومة إلى أنه لن يتم زيادة قيمة هذه الرسوم، هذا وكانت تبلغ قيمتها في سنة 2017 مئة ريال سعودي، ثم تم تغييرها في سنة 2018 لتصبح مائتي ريال، وفي السنة الموالية أصبحت ثلاثة آلاف ريال،وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن كيفية حسابها، تابعوا معنا.

طريقة حساب رسوم المرافقين 1443

أعلنت الجوازات السعودية عن طريقة حساب رسوم المرافقين 1443، والتي حددتها وزارة الداخلية بالمملكة. ومن الجدير بالذكر أن يتم حسابها بواسطة رقم الإقامة الخاص بالمقيم، ويمكنهم القيام بذلك في حال رغبتهم في تجديد إقامتهم. أو رغبوا في الخروج بشكل نهائي، وكذلك في حال رغبة الشخص في إضافة مرافق جديد، ويمكن حساب الرسوم من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: يقوم المستخدم بالدخول عبر موقع وزارة الداخلية السعودية.

ثانيا: يتوجب على المستخدم أن يدخل إلى تبويب خدمات الأشخاص المقيمين ضمن قسم الخدمات، وبعدها يحدد خدمة الاستعلام عن رسوم المرافقين.

ثالثا: بعدها يضغط على حاسبة رسوم المرافقين، ثم يحدد المعاملة التي يرغب بها، مثل معرفة حساب الرسوم أو القيام بتجديد الإقامة، أو الاستعلام عن أي شيء آخر.

رابعا: ستظهر للمستخدم كل المعلومات المتعلقة بحساب الخدمة مع عدد المرافقين.

خامسا: بعد ذلك يقوم بالضغط على تبويب احسب، وستظهر له قيمة الرسوم التي يجب أن يدفعها.

الفئات المستثناة من دفع الرسوم

حددت المديرية العامة للجوازات قائمة الفئات المعفاة من دفع رسوم المرافقين، وهم: الزوجة الأولى للفرد الوافد إلى المملكة. كذلك الأبناء ممن سنهم أقل من 18 عاما، والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى أصحاب المنشآت الصغيرة على أن لا يتجاوز عدد العمالة فيها أربعة أشخاص، وأبناء المرأة السعودية التي تحمل الجنسية السعودية. وكذلك الأشخاص المقيمين في المملكة من حملة الجنسيات المتنوعة الذين ينتمون إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع طريقة حساب رسوم المرافقين 1443. كما ذكرنا لكم الفئات المستثناة من دفع هذه الرسوم حسب ما أقرته وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.