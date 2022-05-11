توكلنا تسجيل دخول جديد حساب 1443 بدون أبشر خطوة بخطوة

توكلنا تسجيل دخول جديد حساب 1443. من أكثر الخدمات البحثية من قبل المواطنين والمقيمين في المملكة. فلا يمكن لهم الاستغناء عن تطبيق توكلنا فهو المنصة. التي أطلقتها وزارة الصحة لتساعد مستخدميها من معرفة الحالة الخاصة بهم. دون الحاجة للذهاب للمشفى أو بذل جهد كبير. وبتم الدخول على تطبيق توكلنا رابط مباشر ويمكن التسجيل في توكلنا بدون أبشر بسهولة شديدة. ويزداد استخدامه في ظل أزمة فيروس كورونا لمعرفة أماكن الازدحام والإجراءات الاحترازية المتبعة.

توكلنا تسجيل دخول جديد حساب 1443

يرغب الكثير من المستخدمين معرفة توكلنا تسجيل دخول جديد حساب 1443 للاستفادة من الخدمات التى يوفرها تطبيق توكلنا لدعم عملائه فلابد من اتباع الآتي:

– تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول، وذلك وفق ما يلي:

تحميل التطبيق على هواتف آيفون

تحميل التطبيق على هواتف أندرويد

تحميل التطبيق على هواتف هواوي

ختر اللغة المناسبة ممن تظهر في التطبيق (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية).

اضغط على أيقونة تسجيل جديد المتوفرة. من بين خيارات التسجيل.

أضف البيانات الشخصية المطلوبة. (رقم الهوية أو الإقامة، تاريخ الميلاد).

انقر على التالي.

اتباع الخطوات الجارية.

إنشاء كلمة مرور جديدة إلى حساب المستخدم.

أكد كلمة المرور.

النقر على التالي.

حدد مكان إقامة المواطن أو المقيم في خريطة الموقع.

استكمال الإجراءات حتى يتم إنشاء حساب.

تسجيل الدخول في موقع توكلنا

تجري عملية تسجيل الدخول في موقع توكلنا 2022 من خلال الآتي:

ادخل على تطبيق توكلنا. أكتب جميع البيانات المطلوبة للدخول إلى التطبيق. اضغط على التالي. تنفيذ إجراء التحقق. اضغط على متابعة ثم الوصول للحساب.

التسجيل في توكلنا بدون أبشر

يتمكن مستخدمي تطبيق توكلنا من تسجيل الدخول في توكلنا بدون وجود حساب في أبشر. وذلك من خلال إتباع الآتي: