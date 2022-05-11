خدمة التمويل الإلكتروني من سكني تعرف على أهم مزايا الخدمة والبرامج التي تقدمها. هناك العديد من صور الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل الارتقاء بمستوى الدخل لدى المواطنين وكذلك مستوى الحياة المادية والاجتماعية لهم. ولذلك فهي تقدم بهم جميع سبل الدعم التي تجعل المواطن قادر على توفير مختلف احتياجاته الشخصية والأساسية. كما يأتي برنامج دعم سكني على رأس جميع برامج الدعم والمساعدة التي تقدمها الحكومة. حيث يعمل برنامج سكني على مساعدة الأسر ذات الدخل الضعيف أو المحدود في توفير وحدة سكنية مناسبة لهم. كما يقدم البرنامج خدمة مميزة أيضاً وهي التمويل الإلكتروني والذي سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم مزايا وكذلك أهم المنتجات التي يقدمها. كما يمكنك التعرف أيضاً على التسجيل في تطبيق سكني المطور الخطوات المطلوبة للتسجيل في التطبيق وأهم خدمات التطبيق.

خدمة التمويل الإلكتروني من سكني

تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية واحداً من أهم برامج الدعم والمساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين. حيث يعمل برنامج سكني على مساعدة الأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط في المملكة العربية السعودية على توفير مسكن مناسب للعيش به. كما قدم البرنامج ميزة أخرى للمستفيدين وهامة وهي التمويل الإلكتروني. حيث تقدم خدمة التمويل الإلكتروني العديد من المزايا والتي تمكن المستفيد من التمتع بالكثير من الخدمات. ويمكننا عرض أهم مزايا التمويل الإلكتروني كما يلي:

إمكانية الاختيار بين العروض وتحديد المناسب للمستفيد

كما يسهل على المستفيد تقدم طلب قرض

وكذلك الاستعلام عن حالة الطلب

إمكانية حساب مبلغ القرض

كما تتميز الخدمة بإنها متوفرة لمدة 24 ساعة في اليوم.

برامج تطبيق سكني

وبالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها برنامج سكني للمستفيدين فلقد أعلن البرنامج عن تقديمه لمجموعة من الخدمات. والتي يتمكن المستفيد من الحصول عليها من خلال تطبيق سكني. ويمكننا عرض أهم هذه المنتجات كما يلي: